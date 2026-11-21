După meciul cu Oțelul Galați, Șumudică și-a luat la revedere de la jucătorii săi, potrivit spuselor lui Cordea. La interviul de la finalul meciului, antrenorul a ezitat să confirme despărțirea, susținând că pleacă în București pentru câteva zile, urmând să ia o decizie în privința viitorului său în câteva zile. Totuși, patronul Ioan Varga a transmis că nu știa despre o eventuală plecare a lui Șumudică, mai ales că, în urmă cu trei zile, antrenorul cu contract până în vara lui 2027 îi spusese că se simte bine la Cluj.

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Șumudică ar putea reveni în Turcia

În ultimele săptămâni, numele lui Marius Șumudică a fost legat de două dintre fostele sale echipe din Turcia, Gaziantep și Rizespor. Dacă în cazul lui Rizespor, formație pe care a pregătit-o în 2021, nu a existat nicio confirmare din partea clubului sau a antrenorului, discuțiile despre o revenire la Gaziantep au fost intense. Totuși, varianta a picat definitiv pe 16 noiembrie, când gruparea turcă l-a prezentat oficial pe Volkan Demirel.

Ultima ofertă concretă despre care Marius Șumudică a oferit detalii financiare a venit din China, de la Yunnan Yukun. Pe 6 noiembrie, antrenorul a povestit că negocierile cu oficialii asiatici au durat aproximativ două luni, dar că a ales să spună pas propunerii: „Aveam, repet, contractul pe masă și am refuzat. Treceam de un milion de euro pe an”.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Marius Șumudică, dacă va merge la un alt club sau va alege să stea, pentru o vreme, departe de terenul de fotbal.