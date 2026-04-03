Joi, președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a dezvăluit că Marius Bilașco s-a despărțit de echipa din Ardeal, iar vineri a venit și anunțul oficial. În aceeași zi a fost și prezentat la Rapid, unde va ocupa funcția de director sportiv adjunct.

Marius Bilașco și-a făcut temele înainte să semneze cu Rapid: ”Știu ce lipsește”

Marius Bilașco a oferit și un interviu pentru Rapid TV după ce a revenit în Giulești. El s-a retras din cariera de fotbalist la alb-vișinii în urmă cu 13 ani.

”Știu mai mult din exterior ce se întâmplă la Rapid, intuiesc anumite lucruri. Știu că este un club special, că suporterii sunt extraordinari și creează poate cea mai frumoasă atmosferă din România pe stadion. E clar că în acest momente lipsește ceva pentru a face acel pas.

Rapid e într-un moment foarte bun acum, foarte aproape de a realiza obiectivele propuse. Voi încerca să fac tot ceea ce depinde de mine pentru a ajuta clubul să-și atingă obiectivele. Cu gândul ăsta am venit.

Discutând cu Victor și cu domnul Șucu, momentul este extrem de important pentru club și suporteri. Eu nu voi putea face prea multe în perioada asta, dar sunt convins că munca pe care au făcut-o în acest sezon poate fi încununată la final cu atingerea obiectivului.

Ar fi ceva extraordinar pentru club. E un moment bun și ceea ce am văzut în unele meciuri este că echipa are un spirit bun și poate realiza ceva în acest sezon.

Cam știu ce lipsește, experiența acumulată în ultimii ani am învățat ce trebuie să aibă un club pentru a deveni câștigător.

Rapid are toate condițiile, tot suportul pentru a face acest pas. Vom încerca împreună să găsim acel ceva, ca să nu ne pară rău la final. E un an de muncă și e păcat să nu faci pasul acum, la final”, a spus Marius Bilașco într-un interviu pentru Rapid TV.

Începând cu sezonul următor, Bilașco va ocupa postul de director sportiv, urmând să-i preia atribuțiile lui Mauro Pederzoli, oficial venit în Giulești în vara anului trecut, dar care nu a reușit să convingă.