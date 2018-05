FCSB pregateste asaltul pentru grupele Ligii Campionilor! Cele trei tinte pentru vara: pe cine vor sa aduca in afara lui Morutan

Liderul din Liga 1 vrea sa aduca cei mai talentati tineri jucatori din Liga 1.

Pe primul loc in Liga 1 si cu sanse bune de a cuceri titlul pentru prima data dupa 3 ani, FCSB viseaza la o noua calificarea in grupele UEFA Champions League in sezonul viitor. Doar echipa de pe primul loc va juca in preliminarii iar FCSB are avantajul ca va fi cap de serie in primele 2 tururi in care va participa, daca va cuceri titlul.

Astfel, FCSB pregateste deja strategia pentru piata transferurilor. Dupa ce i-a adus in ultimii ani pe Florin Tanase, Dragos Nedelcu, Florinel Coman, Andrei Vlad sau Mihai Balasa, FCSB continua strategia - Olimpiu Morutan a fost deja achizitionat si se va alatura echipei iar pe lista sunt alti 3 jucatori tineri, scrie Gazeta.

Primul dintre acestia este Andrei Burlacu de la CSU Craiova. Desi nu a jucat foarte mult la echipa lui Devis Mangia, Burlacu a strans 5 goluri in 10 partide si abia a implinit 21 de ani. Insa Burlacu mai are contract pana in 2020 cu CSU Craiova si va fi dificil de cumparat in conditiile in care Craiova isi doreste sa atace titlul in sezonul viitor.

In afara lui Burlacu, pe lista mai sunt Alexandru Cicaldau de la Viitorul, mijlocas de 20 de ani ce a fost om de baza in echipa lui Gica Hagi in acest sezon; si Andrei Artean de la ACS Poli Timisoara - acesta are 75 de meciuri in prima divizie la 24 de ani si joaca tot mijlocas central.