BUCURATI-VA DE HAOS! Cine ia titlul daca CFR si FCSB termina sezonul la egalitate de puncte

Cu 3 etape inainte de finalul sezonului, FCSB are doua puncte avans in clasamentul din play-off.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Anul trecut, in acelasi punct al campionatului, stelsitii aveau 3 puncte in fata Viitorului. Dupa un final nebun de sezon, echipa lui Hagi a obtinut primul titlu din istoria clubului. Viitorul si Steaua au terminat la egalitate de puncte, insa Viitorul a castigat datorita rezultatelor mai bune in meciurile directe. Becali n-a acceptat bucuria de titlu a lui Hagi si a contestat regulamentele FRF si LPF la TAS. Instanta elvetiana a dat dreptate Ligii si Viitorului, astfel ca Becali a cheltuit banii degeaba pe avocati.

Cum pregatirile pentru petrecerea de titlu sunt aproape, milioane de fani din Romania se gandesc ce ar putea decide campioana in cazul unei situatii similare celei din sezonul trecut?

Daca Steaua si CFR termina la egalitate de puncte, pregatiti-va de spectacol. Incercam sa le scutim pierzatorilor finalei pentru Champions League un drum pana la TAS. :)



Sunt sanse mari ca golaverajul sa hotarasca cine va fi campioana in 2018!

Atat CFR, cat si Steaua au beneficiat de rotunjire cu 0,5 in plus, dupa ce au incheiat sezonul regular cu numar impar de puncte (59, respectiv 55). Meciurile directe nu mai pot sa decida nici ele. Ambele derby-uri din play-off s-au terminat 1-1. Astfel, primul criteriu de departajare care poate fi aplicat, conform ROAF, este golaverajul general.

Aici, pot exista din nou interpretari in privinta cuvantului 'general'. In acest moment, Steaua are golaveraj superior atat in play -off, +5 fata de CFR, cat si in tot sezonul, campionat regular + play-off, +10. In cazul in care Steaua ar pierde la golaveraj campionatul si LPF ar acorda trofeul in baza golurilor din play-off, ne putem astepta la un nou caz de TAS. Prezenta cuvantului 'general' poate da de aceasta data doza de interpretabil a regulamentului.

Prin absurd, daca CFR recupereaza punctele si golurile in minus (5 sau, greu de crezut, 10), se aplica un nou criteriu despartitor: numarul de goluri marcate in toate jocurile de campionat. Acum Steaua are 64 de reusite in total, in timp ce Clujul numai 50. Urmatorul pas, total improbabil, ar fi un baraj intre cele doua.





Cu cine mai au de jucat

CFR

Craiova (a)

Astra (d)

Viitorul (a)



Steaua

Poli Iasi (d)

CSU Craiova (d)

Astra (a)

Clasamentul din sezonul regular:

Clasamentul din play-off: