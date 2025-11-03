Gigi Becali ține să ne demonstreze că e omul extremelor. Săptămânal! Nu mai departe de 19 octombrie, patronul FCSB-ului spunea, resemnat, că n-are echipă de fotbal! Acum, la 15 zile distanță, același Becali a „găsit“ formula câștigării titlului.

Explicația acestei transformări constă în cele două victorii cu UTA (4-0) și cu Universitatea Cluj (2-0). Adică, două formații în mare suferință, la rândul lor, aflate tot în zona de play-out.

Firește, faptul că echipa sa e, deocamdată, mare cu cei mici n-a fost luat în calcul de Gigi Becali. Pentru că, după victoria din weekend, de la Cluj, el a anunțat că se gândește, din nou, la câștigarea campionatului!

Gigi Becali, „campion“ la dat din gură: „8 puncte se fac 4 și gata!“

În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, latifundiarul din Pipera a reușit să-i surprindă pe cei din studio, când a făcut calculele revenirii echipei în lupta pentru titlu, deși FCSB e pe 7, loc de play-out, la 13 puncte de liderul Rapid!

„Acum am play-off-ul în mână, nu mai am treabă. Vă spun un lucru. Vreau să ajungem la opt puncte de lider. Sunt 12 (n.r. – sunt 13, de fapt), să ajungem la opt. Nu mai mult, na! Opt față de Rapid și de Craiova. Și după opt se transformă în patru (n.r. – cu referire la înjumătățirea de la finalul sezonului regulat). Apoi, ne jucăm, nu mai avem probleme“, a explicat Becali, în stilul său caracteristic.

