Cristiano Ronaldo a suferit o accidentare la tendonul de la ischiogambieri, a anunţat, marţi, clubul saudit Al-Nassr.

Totuși, participarea portughezului la Cupa Mondială din 2026 nu pare a fi compromisă, a relatat AFP, citat de Agerpres. Conform unor surse media, căpitanul selecţionatei Portugaliei, în vârstă de 41 de ani, ar urma să fie indisponibil pentru o perioadă cuprinsă între două şi patru săptămâni, astfel că participarea sa la Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, nu este ameninţată.

Dacă va juca la Cupa Mondială, Ronaldo va deveni jucătorul cu cele mai multe apariţii la turneele finale, şase, o cifră care ar putea fi egalată de marele său rival argentinian, Lionel Messi.

Fostul jucător al echipelor Real Madrid, Manchester United şi Juventus Torino "a început un program de recuperare, iar starea sa va fi evaluată zi de zi", a precizat Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo s-a accidentat în timpul meciului din etapa a 24-a a Saudi Pro League, disputat la sfârşitul lunii trecute pe terenul echipei Al-Fayha, câştigat cu 3-1 de lider.