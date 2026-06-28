Atacantul algerian legitimat la Sochaux vine după un sezon excelent în Franța, iar evoluțiile sale au atras atenția.

Andrei Vochin: „L-ar recomanda ca un jucător foarte bun pentru campionatul României”

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, consideră că cifrele lui Boutoutaou îl recomandă pentru un transfer în SuperLiga.

„Are niște cifre la bilanț... L-ar recomanda ca un jucător foarte bun pentru campionatul României. E bilanțul din sezonul trecut, e proaspăt. A jucat 37 de meciuri în sezonul trecut”, a declarat Andrei Vochin la Digi Sport.

Aymen Boutoutaou evoluează la Sochaux, formație care a obținut promovarea în Ligue 2 la finalul sezonului trecut.

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani a înregistrat în sezonul trecut 13 goluri și șase pase decisive în cele 37 de partide disputate în toate competițiile.