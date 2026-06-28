Transferul cu care FCSB vrea să dea lovitura? Încă un jucător din Franța poate ajunge la gruparea roș-albastră

Roș-albaștrii l-au transferat pe fundașul lateral Ronny Labonne de la Caen, însă clubul patronat de Gigi Becali pregătește și alte mutări în mercato.

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FCSB are de gând să transfere și un atacant, iar pe lista de transferuri ar fi ajuns un jucător descoperit de Mihai Stoica în ligile inferioare din Franța, de unde a ajuns și Labonne.

Potrivit digisport.ro, Aymen Boutoutaou, extrema dreaptă legitimată la Sochaux, ar fi intrat pe lista scurtă la echipa lui Gigi Becali. După despărțirea de Mamadou Thiam, roș-albaștrii au rămas cu doi atacanți de profil, Daniel Bîrligea și Alexandru Stoian, dar Aymen Boutoutaou poate evolua și ca al doilea atacant într-un sistem 4-3-1-2.

Boutoutaou a crescut în academia celor de la Valenciennes, iar, în 2020, a debutat la prima echipă. Atacantul a semnat liber de contract cu Sochaux în vara anului 2025.

800.000 de euro este cota de piață a lui Aymen Boutoutaou, potrivit Transfermarkt.

În sezonul precedent, Aymen Boutoutaou a bifat 37 de meciuri la Sochaux și a contribuit cu 13 goluri și șase pase decisive.

Mihai Stoica: ”E cea mai mare lovitură pe care căutăm să o dăm!”

În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica a dezvăluit că a început negocierile pentru transferul unui atacant, însă președintele Consiliului de Administrație de la FCSB nu a dezvăluit mai multe detalii.

”Am început negocierile. E foarte scump. Din noiembrie tot încercăm să-l luăm, în iarnă nu s-a putut, la un moment dat părea închis, acum s-a întredeschis. E complicat, dar, dacă reușim, e cea mai mare lovitură pe care căutăm să o dăm.

Nu e concurență pentru Bîrligea. În iarnă, nu i-a fixat preț clubul. Erau în obiectiv, l-au îndeplinit. El își dorește să vină, să vedem dacă ne înțelegem. La salariu suntem destul de aproape să batem palma, dar să vedem dacă ne înțelegem cu clubul”, spunea Mihai Stoica.