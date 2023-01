"Rușinos și insensibil!". Soția antrenorului a murit, dar adversarii refuză să amâne meciul din ziua înmormântării

Caen a cerut amânarea partidei cu Sochaux, având în vedere faptul că soţia antrenorului Stephane Moulin va fi înmormântată în ziua respectivă. Caen a anunţat miercuri decesul lui Armelle Moulin. Stephane Moulin îşi luase o pauză din data de 22 decembrie, pentru a fi alături de soţia sa care atunci era bolnavă.

După moartea femeii, clubul a cerut amânarea meciului cu Sochaux. În ciuda faptului că liga franceză şi BeIN Sports erau de acord, Sochaux a refuzat.

Într-un comunicat, clubul Sochaux a invocat dificultăţi legate de logistică în cazul reprogramării meciului.

Sochaux a precizat că propune ca înainte de startul partidei de sâmbătă, din Ligue 2, să se ţină un minut de reculegere în memoria lui Armelle Moulin, transmite News.ro.

"Stephane Moulin, antrenorul lui Caen, și-a pierdut soția, iar înmormântarea este programată sâmbătă. Tot clubul și-ar dori să participe, dar Sochaux refuză să amâne meciul. E rușinos și insensibil!

E mult mai important decât fotbalul acest lucru, iar partida ar fi trebuit să fie reprogramată", a fost reacția jurnalistului Ben Jacobs, de la CBS Sports.

Caen manager Stéphane Moulin sadly lost his wife Armelle and the funeral takes place on Saturday. Whole club is grieving and wishes to attend. Yet Sochaux refuse to postpone the match. Disgraceful and insensitive. This is far more important than football and game must be moved. https://t.co/ozNnIsUheX