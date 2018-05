Situatie incredibila in Turcia! Fanii lui Galatasaray au sarbatorit deja titlul, insa apoi venit meciul lui Fenerbahce! Ce s-a intamplat azi

Marius Sumudica a suferit o noua infrangere pe banca lui Kayserispor.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Galatasaray este aproape de titlu de campioana iar fanii echipei au sarbatorit inca de sambata dupa victoria cu 2-0 in fata celor de la Yeni Malatyaspor. Galata avea 3 puncte avans in clasament si un golaveraj mult superior celor de la Fenerbahce.

In etapa de astazi insa Fenerbahce a distrus-o pe ultima clasata, Karabukspor, cu 7-0 in deplasare! Astfel, Fenerbahce a ajuns la +41 la golaveraj, la fel ca Galata! Ambele partide directe din acest sezon s-au incheiat 0-0.

Galatasaray are nevoie astfel de un punct in ultima etapa in meciul din deplasare cu Goztepe, echipa aflata pe locul 6. Orice infrangere a echipei lui Iasmin Latovlevici, alaturi de un succes al lui Fenerbahce pe propriul teren cu Konyaspor o va face pe Fener campioana!

Tot astazi a avut loc si meciu echipei lui Marius Sumudica, Kayserispor. Aceasta a fost invinsa pe propriul teren cu 2-1 de Akhisarspor.