Miza este importantă pentru ambele echipe, deoarece rezultatul va influența diferența de puncte cu care vor intra în play-off.

Craiova ocupă primul loc înaintea ultimei etape din sezonul regulat, cu 59 de puncte, în timp ce Rapid este pe poziția a doua, cu 55.

Un succes al giuleștenilor ar reduce diferența la un singur punct înainte de înjumătățirea punctelor, în timp ce o victorie a oltenilor ar duce ecartul la șapte puncte.

Costel Gâlcă nu se teme de Craiova: „Nu sunt de neînvins”

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a vorbit despre duelul cu liderul și a subliniat că echipa sa are șanse reale să câștige.

”Ne aşteaptă un joc important, cu o echipă care a demonstrat că are un joc constant pe parcursul sezonului regulat, o echipă bună, cu un lot valoric pe posturi destul de bun şi cred că motivaţia noastră este în primul rând să luăm cele trei puncte în faţa suporterilor noştri, să facem un joc bun şi bineînţeles să ne bucurăm după sezonul regulat împreună cu suporterii noştri de această victorie.

Craiova a demonstrat în acest sezon că e o echipă bună, dar nu de neînvins. Vom avea o dispoziţie tactică să îi surprindem, să putem să ajungem la poarta lor, cât mai repede, pentru că este o echipă destul de compactă şi echilibrată defensiv”, a spus Gâlcă.

După 29 de etape, Universitatea Craiova este lider în SuperLiga, cu 59 de puncte, bilanțul oltenilor fiind de 17 victorii, 8 remize și 4 înfrângeri.