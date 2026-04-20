Farul a marcat în minutul 43 prin Eduard Radaslavescu, unul dintre jucătorii din tabăra constănțenilor care au evoluat și la FCSB.

FCSB, gafe în lanț la Ovidiu. Crețu și Târnovanu, vinovați la golul marcat de Radaslavescu

Faza golului a plecat de la o eroare a lui Valentin Crețu. Fundașul dreapta de la FCSB a încercat un "no-look pass" către Vlad Chiricheș, însă celălalt veteran din tabăra campioanei nu a ajuns la balon. Alibec a recuperat în jumătatea adversă, iar Ramalho a schimbat partea pentru David Maftei.

Cu Joao Paulo departe de el, Maftei a avut suficient timp și spațiu pentru a centra în fața porții. Târnovanu a ieșit pentru a prinde, însă a scăpat balonul în fața sa și i-a permis lui Eduard Radaslavescu să înscrie cu ușurință.