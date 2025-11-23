Decizia lui Gigi Becali nu a fost tocmai pe placul lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație și mâna dreaptă a patronului de la FCSB.

Mihai Stoica: ”Cisotti poate juca și fundaș central!”

Mihai Stoica susține că, în opinia sa, FCSB trebuie să pună stop experimentelor și trebuie să joace cu doi închizători, cum a făcut-o în ultimele două sezoane când a devenit campioana României.

”Fotbalul pe care îl văd eu e cu doi mijlocași, care pot să fie și doi număr 6. Eu vorbesc prin prisma echipelor la care am fost și la care am avut rezultate. Am avut Rădoi – Paraschiv, Bourceanu – Pintilii, Lixandru – Șut. Cu Șut și Lixandru am câștigat două campionate, ne-am calificat în Europa League.

Că Tănase a jucat acolo, lângă Șut sau Lixandru, asta e altceva, pentru că are valoare și poate să joace acolo”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a avut cuvinte de laudă la adresa italianului Juri Cisotti, care s-a achitat foarte bine de sarcinile defensive în meciul cu Petrolul și despre care a spus că ar putea juca pe orice poziție, inclusive fundaș central:

”Mi s-a părut foarte bun Cisotti în prima repriză, e riscant să joci doar cu el acolo, pentru că joacă foarte mult la intercepție, dar a făcut un joc foarte bun. Și fundaș central poate juca, fără niciun fel de discuții”.

