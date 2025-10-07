Într-un material intitulat ”29 de cluburi din țară dau jucători la naționalele României”, site-ul oficial al Federației Române de Fotbal trece în revistă toate echipele care contribuie cu jucători la reprezentativele tricolore cu meciuri, oficiale sau amicale, în această lună octombrie.
”Urmează o perioadă intensă pentru fotbalul românesc, în care toate selecționatele naționale, de la prima echipă până la Under 16, vor disputa meciuri oficiale sau amicale.
Echipa națională de seniori, reprezentativele U21, U20, U19, U18, U17 și U16 se reunesc în această săptămână pentru meciuri oficiale decisive, turnee internaționale sau partide de verificare.
Pentru aceste acțiuni, selecționerii celor șapte loturi au convocat în total 106 jucători din campionatele interne, provenind de la 29 de cluburi din întreaga țară”, notează FRF, care prezintă ”clasamentul” echipelor din fotbalul românesc care contribuie cu jucători la reprezentativele tricolore.
”Clasamentul” echipelor din România care trimit jucători la reprezentativele tricolore
FCSB ▶️ 15 jucători
Farul Constanța ▶️ 13 jucători
Universitatea Cluj ▶️ 10 jucători
Universitatea Craiova ▶️ 8 jucători
FC Rapid 1923 ▶️ 8 jucători
SC Dinamo 1948 ▶️ 4 jucători
FK Csikszereda ▶️ 4 jucători
Sepsi OSK ▶️ 4 jucători
FC Bacău ▶️ 4 jucători
CFR 1907 Cluj ▶️ 3 jucători
Steaua București ▶️ 3 jucători
UTA Arad ▶️ 3 jucători
FC Argeș ▶️ 3 jucători
ACS Petrolul ▶️ 3 jucători
CS Dinamo ▶️ 2 jucători
Corvinul Hunedoara ▶️ 2 jucători
CSM Slatina ▶️ 2 jucători
FC Voluntari ▶️ 2 jucători
Unirea Slobozia ▶️ 2 jucători
Viitorul Cluj ▶️ 2 jucători
Hermannstadt ▶️ 1 jucător
ASA Tg. Mureș ▶️ 1 jucător
Metaloglobus ▶️ 1 jucător
Concordia Chiajna ▶️ 1 jucător
CSC Dumbrăvița ▶️ 1 jucător
CSM Reșița ▶️ 1 jucător
FC Botoșani ▶️ 1 jucător
FC Bihor Oradea ▶️ 1 jucător
Chindia Târgoviște ▶️ 1 jucător