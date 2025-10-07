Într-un material intitulat ”29 de cluburi din țară dau jucători la naționalele României”, site-ul oficial al Federației Române de Fotbal trece în revistă toate echipele care contribuie cu jucători la reprezentativele tricolore cu meciuri, oficiale sau amicale, în această lună octombrie.

”Urmează o perioadă intensă pentru fotbalul românesc, în care toate selecționatele naționale, de la prima echipă până la Under 16, vor disputa meciuri oficiale sau amicale.

Echipa națională de seniori, reprezentativele U21, U20, U19, U18, U17 și U16 se reunesc în această săptămână pentru meciuri oficiale decisive, turnee internaționale sau partide de verificare.

Pentru aceste acțiuni, selecționerii celor șapte loturi au convocat în total 106 jucători din campionatele interne, provenind de la 29 de cluburi din întreaga țară”, notează FRF, care prezintă ”clasamentul” echipelor din fotbalul românesc care contribuie cu jucători la reprezentativele tricolore.

”Clasamentul” echipelor din România care trimit jucători la reprezentativele tricolore



FCSB ▶️ 15 jucători

Farul Constanța ▶️ 13 jucători

Universitatea Cluj ▶️ 10 jucători

Universitatea Craiova ▶️ 8 jucători

FC Rapid 1923 ▶️ 8 jucători

SC Dinamo 1948 ▶️ 4 jucători

FK Csikszereda ▶️ 4 jucători

Sepsi OSK ▶️ 4 jucători

FC Bacău ▶️ 4 jucători

CFR 1907 Cluj ▶️ 3 jucători

Steaua București ▶️ 3 jucători

UTA Arad ▶️ 3 jucători

FC Argeș ▶️ 3 jucători

ACS Petrolul ▶️ 3 jucători

CS Dinamo ▶️ 2 jucători

Corvinul Hunedoara ▶️ 2 jucători

CSM Slatina ▶️ 2 jucători

FC Voluntari ▶️ 2 jucători

Unirea Slobozia ▶️ 2 jucători

Viitorul Cluj ▶️ 2 jucători

Hermannstadt ▶️ 1 jucător

ASA Tg. Mureș ▶️ 1 jucător

Metaloglobus ▶️ 1 jucător

Concordia Chiajna ▶️ 1 jucător

CSC Dumbrăvița ▶️ 1 jucător

CSM Reșița ▶️ 1 jucător

FC Botoșani ▶️ 1 jucător

FC Bihor Oradea ▶️ 1 jucător

Chindia Târgoviște ▶️ 1 jucător

