FCSB dă lovitura cu puștiul lăudat de Mihai Stoica: "E adevărat, e pe lista lui Bayern". Anunțul lui Ioan Becali

Ioan Becali a anunțat că tânărul portar Alexandru Maxim, în vârstă de doar 15 ani, a semnat cu firma sa de impresariat, iar goalkeeper-ul din Academia FCSB născut la Craiova este deja pe lista lui Bayern Munchen.

Alexandru Maxim, portarul lui FCSB, pe lista lui Bayern

Agentul spune că Maxim, comparat cu Thibaut Courtois de Mihai Stoica, va semna un contract de profesionist cu FCSB, iar ulterior va fi monitorizat de scouterii lui Bayern, care vor merge inclusiv la baza de pregătire a clubului bucureștean.

Alexandru Maxim a jucat deja într-un meci amical al primei echipe de la FCSB, 0-0 contra lui CS Mioveni, în cantonamentul din iarnă. Tânărul goalkeeper l-a înlocuit la pauză pe Andrei Vlad și a reușit să mențină poarta intactă.

"El este jucătorul FCSB-ului, va semna un contract cu ei, un contract adecvat, civilizat. FCSB niciodată nu a propus contracte de doi lei, cum dau alte echipe. I-au propus un contract prin care copilul să nu mai aibă probleme, să ceară bani familiei sau altor cunoștințe.

Când va semna acel contract de profesionist cu FCSB, va fi probabil următi de echipe mari. E adevărat, Bayern Munchen îl are pe listă și probabil îl va urmări până la vârsta de 18-19 ani. E prematur încă, dar e adevărat că scouterii lor vor merge în baza de la FCSB să îl vadă. FCSB a zis să semneze contractul, iar după poate să vină, să îl vadă la națională U16, U17. Da, e adevărat.

Copilul e atât de liniștit, nu e o problemă. Vine dintr-o familie foarte serioasă. El e un copil care stă bine pe picioarele lui, chiar dacă are 1.99m. Încet, încet el poate deveni și al treilea portar la echipa mare, poate să joace la echipa a doua, la juniori, la națională, are tot timpul în față. Și e un copil care își vede și de școală", a spus Ioan Becali, la Sport Total FM.

Cine este Alexandru Maxim, portarul de 15 ani al lui FCSB

Alexandru Maxim, născut pe 23 ianuarie 2007, la Craiova, are 83 de kilograme și 1.99m, conform site-ului oficial al FCSB.

Prima persoană care a vorbit despre portarul Alexandru Maxim este Mihai Stoica, managerul genereal de la FCSB, care l-a remarcat pe puști în această iarnă.

"Eu am spus că avem un portar, Alex Maxim, care are peste 1.90m. Am văzut în presă că s-a scris că ar avea 1.88m.

Azi, când l-am văzut în cantonament, l-am întrebat: "Băi, Courtois, ce înălțime ai?" 1.99m! Nu este amotric. O să auzim de el. Am avut un Alexandru Maxim (n.r - actualul mijlocaș de la Gaziantep), dar ăsta va fi mai mare", declara Mihai Stoica, în ianuarie, la Telekomsport.