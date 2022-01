"Courtois" a debutat la FCSB! Cum s-a descurcat Alexandru Maxim în meciul cu CS Mioveni

Trupa lui Toni Petrea a remizat cu CS Mioveni la capătul unei partide modeste a roș-albaștrior. Singurul eveniment notablil al partidei pare a fi debutul lui Alexandru Maxim pentru FCSB.

Alexandru Maxim a debutat la FCSB

Portarul de 14 ani l-a înlocuit pe Andrei Vlad la pauză, iar acesta a reușit să scoată o minge grea. Puștiul a avut o prestație solidă, demonstrând că toate discuțiile în care acesta a fost implicat în ultima perioadă au fost corecte.

Comparat cu Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, Alexandru Maxim pare să fie cel mai nou ”diamant” din academia lui FCSB, care a devenit în ultimii ani o pepinieră adevărată, lansând nume precum Octavian Popescu, Ianis Stoica sau Alexandru Musi.

Portarul Maxim este pariul lui Mihai Stoica, managerul general de la FCSB comparându-l recent cu goalkeeper-ul lui Real Madrid, Thibaut Courtois. Oficialul bucureștenilor a dezvăluit și înălțimea impresionantă a portarului de 14 ani, 1,99m.

"Eu am spus că avem un portar, Alex Maxim, care are peste 1.90m. Am văzut în presă că s-a scris că ar avea 1.88m.

Azi, când l-am văzut în cantonament, l-am întrebat: "Băi, Courtois, ce înălțime ai?" 1.99m! Nu este amotric. O să auzim de el. Am avut un Alexandru Maxim (n.r - actualul mijlocaș de la Gaziantep), dar ăsta va fi mai mare", a declarat Mihai Stoica, la Telekomsport.

FCSB - CS Mioveni 0-0

FCSB: Ștefan Târnovanu - Denis Haruț, George Miron, Ovidiu Perianu, Sorin Șerban - Adrian Șut, Răzvan Oaidă - Alexandru Musi, Darius Olaru, Octavian Popescu - Ianis Stoica

Antrenor: Anton Petrea

Rezerve: Cătălin Straton, Alexandru Maxim, Ștefan Târnovanu - Valentin Crețu, Florin Tănase, Ianis Stoica, Andrei Burlacu, Valentin Gheorghe, Andrei Tănasă, Matei Tănasă, Risto Radunovic, Andrei Cordea

CS Mioveni: Popescu – Ionuţ Rădescu , Alexandru Iacob, Adrian Scarlatache, Garutti, Dănuţ Şerbănică – Daniel Toma, Dumitriu – Alexandru Buziuc, Albert Voinea, Wright

Antrenor: Alexandru Pelici

Stadion: Buftea