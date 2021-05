FCSB, aproape de transferul unui titular de la o rivala din playoff?! Ce s-a intamplat cu jucatorul dupa zvonurile privind intelegerea cu ros-albastrii

Portarul unei echipe din playoff-ul Ligii 1 este banuit ca s-ar fi inteles cu FCSB.

Antrenorul celor de la Academica Clinceni l-ar fi inlocuit in ultimele meciuri pe Octavian Valceanu cu Ureche, dupa ce titularul echipei ar fi refuzat prelungirea contractuala propusa de club, lucru care a dat nastere unor zvonuri privind transferul sau la FCSB.

Potrivit Fanatik, portarul in varsta de 24 de ani, care a fost integralist in toate meciurile Clinceniului din sezonul regulat, a ajuns rezerva dupa infrangerea cu 2-0 in fata celor de la FCSB, oficialii ilfovenilor banuind ca Valceanu s-ar fi inteles cu ros-albastrii pentru un transfer la finalul stagiunii.

Octavian Valceanu, care si-a anuntat sefii ca nu a luat inca o decizie asupra continuarii sale la Clinceni, este curtat si de alte cluburi din Liga 1. Cei de la Gaz Metan Medias il vor in locul veteranului Razvan Plesca, acesta anuntand ca se va retrage din fotbal dupa incheierea sezonului 2020/21.

Portarul celor de la Academica Clinceni are o cota de piata de 750.000 de euro, potrivit site-ul transfermarkt.com.