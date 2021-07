Juventus, gata sa-l cedeze pe Cristiano Ronaldo pe o suma modesta. Ce bani accepta pentru portughez dupa ce l-au adus cu 117 milioane euro 

Cristiano Ronaldo este pe picior de plecare de la Juventus, dupa trei ani in care nu a reusit sa obtina rezultatele asteptate alaturi de echipa torinez.

Juventus este dispusa sa accepte aproape orice suma pentru transferul lui Cristiano Ronaldo, doar sa scape de jucatorul portughez.

Potrivit thesun.co.uk, Cristiano Ronaldo ar fi disponibil pentru vanzare pentru suma de aproximativ 30 de milioane de dolari, in conditiile in care Juventus a platit pentru jucator de patru ori mai mult in 2018.

"Batrana Doamna" este pregatita sa accepte aproape orice oferta si sa reduca cheltuielile cu starul portughez, al carui salariu se ridica la 31 de milioane de euro pe an.

Potrivit presei din strainatate, Manchester United si PSG si-ar fi exprimat interesul pentru Ronaldo, iar agentul Jorge Mendes este in cautarea celei mai bune variante pentru CR7.

Vezi mai multe imagini in GALERIA FOTO de mai jos! sursa foto: Getty Images