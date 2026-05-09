FCSB a înregistrat cele mai slabe rezultate din ultimele sezoane, dar domină ierarhia banilor! Cum arată topul

Potrivit Transfermarkt, cotația lotului roș-albastru a scăzut cu nouă procente față de precedenta evaluare. Totuși, suma de 35,7 milioane de euro la care sunt estimați jucătorii este suficientă pentru a menține clubul pe prima poziție la nivel național, la o distanță considerabilă de principalele contracandidate.

Ierarhia cotelor de piață

Următoarele trepte ale podiumului sunt ocupate de Universitatea Craiova, cu un lot evaluat la 30 de milioane de euro, și de Rapid București, cotată la 29,85 milioane de euro. Lista continuă cu CFR Cluj (21,2 milioane de euro), Dinamo București (18,05 milioane de euro) și Universitatea Cluj (16,7 milioane de euro).

Deși domină clar competiția la nivelul valorii de piață, FCSB nu este pe primul loc și când vine vorba de remunerațiile individuale ale jucătorilor. Primii trei fotbaliști cu cele mai mari salarii din campionat evoluează pentru alte formații, clasamentul încasărilor fiind condus de Karlo Muhar (45.000 de euro pe lună), urmat de Olimpiu Moruțan (40.000 de euro pe lună) și Alexandru Cicâldău (35.000 de euro pe lună).