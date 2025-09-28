GALERIE FOTO FCSB a ajuns la Arena Națională! Elevii lui Elias Charalambous, gata de meciul cu Oțelul

FCSB a ajuns la Arena Națională! Elevii lui Elias Charalambous, gata de meciul cu Oțelul Superliga
FCSB va juca duminică, de la ora 20:30, cu Oțelul Galați pe Arena Națională.

Partida FCSB - Oțelul, din etapa a 11-a din Superliga, care va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea să fie urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB a ajuns la Arena Națională pentru duelul cu Oțelul 

FCSB poate pune capăt secetei din campionat chiar în meciul cu Oțelul, iar „roș-albaștrii” au ajuns la Arena Națională. 

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, F. Tănase - M. Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Udrea, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Oct. Popescu, A. Stoian
  • Antrenor: Elias Charamabous

  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Lameira, Moreira - Sandu, Dos Santos, Lopes
  • Rezerve: I. Popescu, Ursu, S. Rus, Neicu, Tovar, Postelnicu, A. Ciobanu, Cihra, Frunză, Bordun, Araujo
  • Antrenor: Laszlo Balint

O bornă specială într-un moment de complicat

Partida are o miză personală și pentru antrenorul Elias Charalambous. Cipriotul va bifa meciul cu numărul 100 pe banca tehnică în Superliga, devenind doar al patrulea antrenor străin din istorie care atinge această bornă. Aniversarea vine însă într-un context extrem de dificil, cu echipa în criză de rezultate în campionat.

De partea cealaltă, Oțelul vine la București fără mari complexe. Chiar dacă moldovenii nu au câștigat niciun meci în deplasare în acest sezon, având doar două remize și două eșecuri, amintirea ultimului succes direct le dă speranțe.

Pe 26 iulie 2024, echipa antrenată atunci de Dorinel Munteanu, acum de Laszlo Balint, câștiga cu un neverosimil 2-0 chiar pe terenul campioanei. Mai mult, statistica arată că FCSB nu i-a mai învins pe gălățeni, pe teren propriu, în campionat, din 2 septembrie 2012, de la un 2-1 chinuit.

