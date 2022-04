FC Voluntari reacționează după ce Gabi Tamaș a anunțat că pleacă: "El e obișnuit ca în străinătate"

Experimentatul stoper a explicat că "îmi trebuie liniște la vârsta mea, nu stres și nervi" și se întreba retoric de ce promisiunile clubului nu au fost respectate. Tamaș a spus răspicat că nu se răzgândește și nu are de gând să își prelungească înțelegerea cu FC Voluntari.

FC Voluntari reacționează după răbufnirea lui Gabi Tamaș

Bogdan Bălănescu, directorul general de la FC Voluntari, spune că nemulțumirea lui Tamaș este provocată de o întârziere de câteva zile la salariu, dar și la bonusul pentru accederea în play-off.

Mai mult, clubul i-ar fi propus prelungirea jucătorului cu 67 de meciuri la echipa națională încă de acum două luni, însă nu s-a ajuns la o înțelegere.

"Gabi este poate cel mai important jucător al nostru, a fost un factor esențial pentru noi. În jurul lui am construit această echipă care a intrat în play-off, dar cred că a fost un moment de nervozitate. La începutul interviului spune foarte clar 'mă gândesc să plec'. El e puțin supărat. Cauzele sunt de natură financiară. Noi promisesem că vom fi cu banii la zi, asta însemnând salariul și banii de intrare în play-off. Bonusul era scadent la 20 aprilie, acum câteva zile. Și salariul la fel. Între timp, trebuia să primim niște banii, au întârziat, dar se va rezolva în cel mai scurt timp. Nu e problemă de colaps financiar la FC Voluntari, ci doar de o întârziere de câteva zile pentru intrarea unei sume destul de mari.

Gabi Tamaș a jucat la un nivel foarte înalt și e obișnuit ca în străinătate. În România nu se poate întâmpla lucrul ăsta pentru că depinzi de foarte mulți factori.

Normal că i-am propus prelungirea. Are documentele de două luni de zile. Când l-am adus pe Gabi Tamaș de la U Cluj, am bătut palma, nu e vorba de contract. E o perioadă dificilă, cu meciuri foarte dese, cu miză. Indiferent de situație, Gabi joacă fiecare meci 100%", a spus Bogdan Bălănescu, la Digisport.

Gabi Tamaș a ajuns la FC Voluntari în februarie 2021, după ce a fost transferat de la Universitatea Cluj, din Liga 2. Fundașul a strâns 51 de meciuri la formația ilfoveană, alături de care a reușit în acest sezon să se califice în play-off, dar și în semifinalele Cupei României.

Ce a spus Gabi Tamaș

Gabriel Tamaș a declarat că este pe punctul de a părăsi formația antrenată de Liviu Ciobotariu, din cauza promisiunilor financiare pe care conducerea clubului nu și le-a respectat.

"Am avut câteva discuții cu conducerea de la FC Voluntari, dar, sincer să vă spun, eu mă gândesc să plec de la echipă. I-am ajutat cât am putut, sper că își dau seama, dar pentru mine cuvântul e cuvânt și am văzut că nu există cuvânt la această echipă.

Îi ajut la fiecare meci, dau totul, îmi rup picioarele dacă vor, că n-am treabă. Ăsta-s eu. Eu când pun osul la bătaie îl pun până la capăt, dar cuvântul este cuvânt la mine. Nu mă răzgândesc. Mie îmi trebuie liniște la vârsta mea, nu îmi trebuie stres și nervi.

Trebuie să-ți respecți și tu promisiunile. Ce s-a promis de ce nu îmi dai? Nu mi se pare normal și nu este singurul club din România unde am văzut așa. Dacă nici performanța nu se plătește, atunci hai să plătim eșecul", a declarat Gabriel Tamaș pentru Prosport.