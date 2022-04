Gabriel Tamaș, la un pas de plecare de la FC Voluntari: "Nu îmi trebuie nervi și stres"

Ajunsă și în semifinalele Cupei României, FC Voluntari nu pare să fie ocolită de probleme, iar la finalul sezonului ar putea pierde unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Gabriel Tamaș a declarat că este pe punctul de a părăsi formația antrenată de Liviu Ciobotariu, din cauza promisiunilor financiare pe care conducerea clubului nu și le-a respectat.

"Am avut câteva discuții cu conducerea de la FC Voluntari, dar, sincer să vă spun, eu mă gândesc să plec de la echipă. I-am ajutat cât am putut, sper că își dau seama, dar pentru mine cuvântul e cuvânt și am văzut că nu există cuvânt la această echipă.

Îi ajut la fiecare meci, dau totul, îmi rup picioarele dacă vor, că n-am treabă. Ăsta-s eu. Eu când pun osul la bătaie îl pun până la capăt, dar cuvântul este cuvânt la mine. Nu mă răzgândesc. Mie îmi trebuie liniște la vârsta mea, nu îmi trebuie stres și nervi.

Trebuie să-ți respecți și tu promisiunile. Ce s-a promis de ce nu îmi dai? Nu mi se pare normal și nu este singurul club din România unde am văzut așa. Dacă nici performanța nu se plătește, atunci hai să plătim eșecul", a declarat Gabriel Tamaș pentru ProSport.

Ajuns la 38 de ani, Gabriel Tamaș a fost unul dintre jucătorii importanți de la FC Voluntari, unde a ajuns în februarie 2021 și a jucat în 51 de partide, marcând un singur gol.