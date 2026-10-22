CSO Voluntari a învins dramatic echipa poloneză Anwil Wloclawek, cu scorul de 87-86 (17-23, 24-24, 23-20, 23-19), miercuri seara, în deplasare, într-un meci din Grupa B a Ligii Nord-europene de baschet masculin (ENBL).

Anwil Wloclawek - CSO Voluntari 86-87

Duelul dintre două foste campioane ale competiţiei a fost tranşat de câştigătoarea din 2025 printr-un coş reuşit de Lewis Sullivan când mai erau 11,7 secunde de joc.

Lewis Sullivan a fost cel mai bun om al ilfovenilor, cu 24 de puncte şi 15 recuperări. Ibrahim Durmo s-a remarcat cu 15 p, 6 rec, Damion James Rosser a reuşit 12 p, 8 rec, iar Tudor Şomăcescu a marcat 10 puncte.

Lennard Freeman s-a evidenţiat de la gazde, cu 21 puncte şi 9 recuperări pentru campioana din 2022. Evoluţii notabile au avut şi Deon Edwin, cu 18 p, 5 rec, 3 pase decisive, Sam Hines Jr, 16 p, 6 rec, Hans Vanwijn, 14 p, 7 rec, 3 pd, şi Emmanuel Lecomte (ex-CS Vâlcea), 11 p, 6 pd, conform Agerpres.

Clasamentul grupei

În clasament, pe primul loc se află echipa bulgară Spartak Plevna, cu 7 puncte (4 jocuri), urmată de TalTech/Alexela, 5 p (3 j), Fyllingen Lions, 5 p (4 j), Tria EKA AEL Limassol, 4 p (2 j), CSO Voluntari, 4 p (2 j), Anwil Wloclawek, 3 p (2 j), Alkar Sinj, 3 p (2 j), HKK Zrinjski 1992, 3 p (3 j), Donar Groningen, 2 p (2 j).

CSO Voluntari va juca următorul meci pe 27 octombrie, în deplasare, cu Donar Groningen.