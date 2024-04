FC Botoșani - Dinamo, meci din etapa a șasea din play-out-ul Superligii, se joacă de la ora 19:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Zeljko Kopic, înainte de FC Botoșani - Dinamo

"Este un meci important cu FC Botoşani. Este o echipă care a făcut meciuri bune în ultima perioadă, a obţinut rezultate pozitive, aşa că ne aşteaptă un joc greu.

Pentru noi în etapa trecută a fost un moment greu când am fost egalaţi în prelungiri de Craiova, chiar dacă am controlat partida. Nu e uşor să primeşti gol în prelungiri, dar am analizat situaţia şi ne-am pregătit bine pentru meciul de mâine (n.r. - marți).

S-a întâmplat şi cu Petrolul, şi cu Oţelul, şi acum, cu Craiova, însă de fiecare dată situaţia este diferită. Ne-a lipsit concentrarea, nu am comunicat în acele momente în apărare.

De aceea consider că e nevoie să fim mai concentraţi şi mai atenţi pe finalurile de meci. Jucătorii în acele momente trebuie să îşi asume responsabilitatea şi să se apere mai bine.

Nu am senzaţia că echipei îi e frică de prelungiri, jucăm un fotbal bun. Dacă ne era frică, nu aveam ocazii. Dar noi la 1-0 cu Craiova puteam să mai marcăm”, a explicat antrenorul dinamovist Zeljko Kopic în conferința de presă dinaintea partidei cu FC Botoșani.

Ultimul FC Botoșani - Dinamo s-a terminat 0-2 în decembrie anul trecut

O singură înfrângere au suferit moldovenii în 2024 pe teren propriu, 1-2 cu Sepsi OSK (29 februarie), an calendaristic în care au mai înregistrat pe „Municipalul" din Botoşani patru succese şi două rezultate de egalitate.

Cea mai recentă confruntare din SuperLiga României: 18 decembrie 2023, FC Botoşani-Dinamo 0-2, goluri marcate de Dennis Politic şi Hakim Abdallah.

Clasamentul din play-out-ul Superligii