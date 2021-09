Lovitura dată de FC Argeș! "Abia aștept să intre"

Kehinde Fatai a înscris în primul eșalon din România 41 de goluri în 142 de partide. Fotbalistul adus în România de Ion Marin la Farul Constanța va putea juca după 1 octombrie, dată la care îi expiră suspendarea primită pentru dopaj.

În direct la Ora Exactă în Sport, Jean Vlădoiu, președintele formației FC Argeș, a declarat că trupa din Trivale l-a achiziționat pe nigerianul în vârstă de 31 de ani.

Kehinde Fatai, la FC Argeș

"Ne dorim să ajungem și în play-off, cel puțin la nivel de staff tehnic, dar nu punem presiune pe jucători. Anul trecut am fost la 3 puncte de play-off, anul acesta trebuie să câștigăm cât mai multe puncte, să legăm cât mai multe victorii, cred că șansele sunt mari.

Avem un lot mult mai valoros decât anul trecut, încă nu ați văzut tot, cel mai bun atacant, după Said, care mi s-a accidentat, am fost nevoiți să improvizăm și să jucăm fără atacanți în ultimele meciuri, chiar dacă Jafar a intrat 20-30 de minute, deși nu e pus la punct fizic.

Îl avem în schimb pe Fatai, pe care abia îl aștept să intre de la 1, contra celor de la CS Mioveni, un jucător care a câștigat campionate, a jucat în campionatul rusesc, a marcat goluri. Împreună cu Said și Jafar, cred că, unde am avut noi probleme mai mari, în sfârșitul de campionat, după ce l-am pierdut pe Malele, cred că am rezolvat și această problemă.

În ceea ce privește lotul, suntem mult mai puternici, jucători mult mai experimentați, jucători care oricând pot intra, avem o bancă mult mai puternică. Bineînțeles, foarte mulți tineri de la echipa a doua, înființată în acest an, în Liga 3", a declarat Jean Vlădoiu, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.

Kehinde Fatai a jucat în Rusia, la UFA, iar ultima oară a evoluat pentru Astra Giurgiu.