Forma de moment a celor două echipe este diametral opusă, transformând un derby de tradiție într-un duel al extremelor.



Piteștenii traversează o perioadă de vis, fiind neînvinși în ultimele șase etape. Din acest parcurs formidabil, argeșenii au obținut cinci victorii și un singur rezultat de egalitate. De cealaltă parte, "lupii galbeni" se adâncesc într-o criză de rezultate, având un singur succes în acest sezon, un 3-0 cu Metaloglobus înregistrat tocmai pe 25 iulie 2025. În rest, palmaresul prahovenilor este completat de trei remize și șapte înfrângeri dureroase.



Armele Piteștenilor: Fazele fixe și contraatacul

Forța ofensivă a piteștenilor este una dintre cheile succesului. Nu mai puțin de 15 din cele 18 goluri marcate au venit în urma unor strategii bine definite: opt din faze fixe și alte șapte în urma unor contraatacuri tăioase. La polul opus, Petrolul suferă crunt în atac, fiind echipa cu cele mai puține șuturi expediate pe spațiul porții adverse din întreg campionatul, doar 24.



Istoria confruntărilor directe este bogată, cu 63 de partide disputate pe prima scenă. Bilanțul general este relativ echilibrat, cu 24 de victorii pentru piteșteni și 21 pentru prahoveni, în timp ce 18 dueluri s-au încheiat la egalitate. Însă, când meciurile s-au jucat la Pitești, gazdele au fost aproape de neclintit: din 32 de partide, FC Argeș s-a impus de 18 ori, Petrolul a câștigat doar de patru ori, iar zece meciuri s-au terminat nedecis.



Memoria fanilor reține meciuri de poveste, precum acel 5-0 administrat de FC Argeș pe 24 octombrie 1971, la finalul căruia inegalabilul Nicolae Dobrin a fost notat cu 10. Nici cea mai recentă dispută directă pe prima scenă nu le dă speranțe ploieștenilor: pe 19 mai 2023, FC Argeș câștiga categoric, scor 3-0.

