CFR - RENNES | Deac e sincer: "Nu stiu daca meritam victoria!" Ardelenii, avertizati: "In Champions League am facut 10 puncte si nu ne-am calificat!"

CFR Cluj a suferit din nou in fata lui Rennes, dar din nou a reusit sa castige. Ardelenii s-au impus cu 1-0 dupa golul lui Rondon.

Ciprian Deac recunoaste ca CFR nu merita neaparat victoria in acest meci si le cere colegilor sa ramana concentrati pentru ca inca nu sunt matematic calificati.

"A fost un meci de infarct, mai ales pe final. A fost si acea ocazie, nu mai stiu ce a fost la noi in careu. E bine ca s-a terminat asa, e bine ca am castigat. Sincer, nu stiu daca meritam victoria, dar e bine cum s-a terminat. Nu ne propunem sa ne aparam, dar sunt meciuri in care mai trebuie sa te si retragi. Arlauskis a prins o zi mare. In ziua de azi fazele fixe decid meciurile. Atat timp cat nu suntem matematic cel putin pe locul 2 trebuie sa ramanem concentrati. Nu am realizat inca nimic. In 2012 am facut 12 puncte in grupele UEFA Champions League si nu ne-am calificat", a declarat Ciprian Deac pentru DigiSport.