Faza etapei in playout: "Comisarul" Moldovan, facut KO de propriul jucator! FOTO

Ion Moldovan a fost pus la pamant de un jucator de la Chiajna.

S-a intamplat in repriza a doua a partidei dintre Concordia Chiajna si Juventus Bucuresti. In incercarea de a evita un aut, Patache a intrat prin alunecare la propriul antrenor. El l-a pus la pamant pe Ion Moldovan, care a fost luat in primire imediat de o asistenta medicala aflata in apropiere. Antrenorul a scapat cu bine de atacul elevului sau. Cateva minute mai tarziu, Chiajna reusea sa intoarca soarta scorului cu Juventus, care a condus cu 1-0 la pauza.

Capturi: Telekom