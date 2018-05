Reactia INCREDIBILA a unui jucator de la Concordia, dupa ce echipa sa a dat gol cu Juventus! FOTO

Concordia Chiaja a obtinut o victorie mare cu Juventus Colentina in lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Chiajna s-a impus cu 3-1 in deplasarea de la Juventus prin golurile marcate de Batin, Nivaldo si Cristescu.

La golul al treilea, unul din jucatorii lui Ionut Badea a avut o reactie ciudata. El si-a pus mainile in cap dupa reusita a treia, a lui Cristescu.

Faza s-a petrecut in minutul 77, cand scorul era 2-1 pentru oaspeti iar Cristescu marca din pasa lui Nivaldo. Dan Bucsa a gesticulat nervos si si-a pus mainile in cap in loc sa se bucure pentru colegii sai.



Bucsa a ajuns la Chiajna de la Universitatea Cluj anul trecut, dupa ce a trecut si pe la Gyor.



Captura: Digi