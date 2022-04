Farul - FCSB 0 - 4 | "Trebuie să tăcem din gură". Discursul dur al lui Gheorghe Hagi după dezastrul cu FCSB

În urma acestei partide, FCSB a ajuns la 46 de puncte și este la două puncte în spateleliderului CFR Cluj. Farul rămâne pe cinci, cu 28 de puncte.

În următoarea etapă, FCSB va juca pe teren propriu, cu FC Argeș, iar Farul se va deplasa la Cluj pentru duelul cu CFR.

FCSB se poate lăuda cu un golaveraj bun în play-off. Are al doilea cel mai bun atac, cu 14 goluri, după cel al Universității Craiova, care are 16, dar și cea mai bună apărare, cu doar patru goluri primite.

La finalul partidei, Gheorghe Hagi a făcut o analiză dură asupra jocului prestat de echipa sa în ultimele două meciuri.

"Sunt două meciuri acasă care ne-au arătat o realitate. Mai avem mult de muncit pentru a construi o echipă puternică, care să facă performanță. Am făcut și lucruri bune, dar și în aceste două meciuri a fost inexplicabil să cădem așa în apărare.

Să primim șapte goluri și să nu primim nici unul, trebuie să tăcem din gură. Este umilitor pentru toți, nu doar pentru jucători. Jocul de fotbal are două faze, nu meritam să câștigăm. E o realitate, trebuie să medităm, să căutăm soluții și să ne întoarcem mai puternici. Am arătat că știm fotbal în anumite momente, acum trebuie să analizăm ce am greșit.

Înainte de pauză trebuia să îi schimb pe toți, nu doar pe el. Nu poți în apărare să joci doar uitându-te la poartă, fără să faci faza defensivă. Nu poți să uiți de munca de fundaș", a declarat Gheorghe Hagi la DigiSport.