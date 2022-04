Farul - FCSB 0-4 | Descătușarea lui Florinel Coman la finalul meciului: "Declarația domnului Hagi m-a motivat"

În urma acestei partide, FCSB a ajuns la 46 de puncte și este la două puncte în spateleliderului CFR Cluj. Farul rămâne pe cinci, cu 28 de puncte.

În următoarea etapă, FCSB va juca pe teren propriu, cu FC Argeș, iar Farul se va deplasa la Cluj pentru duelul cu CFR.

FCSB se poate lăuda cu un golaveraj bun în play-off. Are al doilea cel mai bun atac, cu 14 goluri, după cel al Universității Craiova, care are 16, dar și cea mai bună apărare, cu doar patru goluri primite.

"Am făcut un meci foarte bun, ne-am făcut temele. Ne-am implementat jocul din primele minute ale meciului. Nu am niciun gol în carieră din penalty, așa că nu conta. Am fost în sluja echipei. Am citit o declarați e care mi-a schimbat percepția, a domnului Hagi. Este cel mai mare antrenor. Înseamnă foarte mult pentru mine, de aceea am făcut acest meci bun.

Florinel Coman, despre șansele la titlu ale FCSB-ului

Sperăm să o ținem așa până la final. Suntem într-un moment foarte bun atât individual, cât și colectiv. Cred că avem puterea de a câștiga acest campionat, o echipă tânără care muncește, suntem o echipă completă, cu jucători care muncesc, dar și cu jucători de creație.

Nu mă gândesc să joc titular, ci echipa să câștige campionatul. Nu l-am mai luat de atâția ani, ne gândim la cupele europene", a declarat Florinel Coman la DigiSport.