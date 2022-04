Gică Hagi dezvăluie ce se întâmplă cu Tudor Băluță, jucătorul dat dispărut: "Poate unii mă vor certa, dar zic realitatea!"

În ianuarie 2019, mijlocașul defensiv era vândut de FC Viitorul în Premier League, la Brighton, pentru aproape trei milioane de euro. Băluță a mai jucat pentru formația constănțeană până în vara anului respectiv, însă în ultimii trei ani, perioadă în care a fost legitimat și la cluburi din străinătate, a evoluat în doar opt meciuri oficiale la nivel de seniori, acumulând puțin peste 450 de minute.

Gică Hagi dezvăluie ce se întâmplă cu Tudor Băluță

La Brighton a evoluat într-un singur meci, în septembrie 2019, contra lui Aston Villa (1-3), în Cupa Ligii Angliei, iar ulterior a fost împrumutat în Olanda (ADO Den Haag, ianuarie - iunie 2020) și Ucraina (Dinamo Kiev, octombrie 2020 - iunie 2021), unde a jucat foarte puțin.

Fotbalistul născut la Craiova s-a confruntat în ultimul an și jumătate cu mai multe accidentări care nu i-au permis să revină pe teren, spune Gică Hagi, care oferă detalii despre jucătorul format în academia sa.

"Spuneți de Băluță că a dispărut. Nu vă informați prin ce trece? De un an și jumătate are accidentările pe care le are. Nu mergeți să faceți un interviu, să îl întrebați ce a pățit de un an și jumătate, de ce nu a jucat? Nici el nu mai știe câte accidentări are le metatarsian, unde tot are fracturi și fracturi. Credeți că el vrea? S-a întâmplat, sunt riscurile meseriei, ghinioane. Nu uitați, Băluță are 22 de ani. Așa de bătrân pare că joacă de atâta timp, dar are 22 de ani. Încă tânăr, are putere.

Poate crește, poate deveni mai bun. Am spus de Băluță, poate că unii mă vor certa iar, că de ce am zis. Nu să-l apăr, am zis o realitate. Cum și voi vă informați, și eu m-am informat. Știu de la el că are două accidentări, de două ori a avut ghinion. Când să revină, i-a venit asta. Nu poți fi în formă dacă nu te antrenezi", a spus Gică Hagi, la conferința de presă, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-3.

Tudor Băluță mai are contract cu Brighton doar până în luna iunie a acestui an, astfel că este de așteptat ca mijlocașul să părăsească gruparea din Premier League în vară.