Moldoveanul Armas de la Voluntari a prins 11-le ideal al ultimei etape, alcatuit de LPF.

Fotbalistul a marcat contra Dunarii, insa a facut un meci mult sub propriile asteptari. Armas nu intelege de ce a prins cea mai buna echipa a rundei. :)

"Vad ca in Romania daca dai gol intri in echipa etapei. Cred ca am jucat unul dintre cele mai slabe meciuri la Calarasi. Va spun sincer", a comentat Armas la conferinta de presa dinaintea meciului cu Gaz Metan Medias.