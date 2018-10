Stoican face un pariu nebun. La iarna se va arunca in fantanile din centrul Iasului daca moldovenii ajung in play-off.



Iasi a pierdut patru meciuri la rand, iar Stoican nu stie ce sa mai faca.



"O sa ies in centrul la noi, ca avem un centru foarte frumos in Iasi si o sa fac baie in fantanile alea daca o sa intram in play-off. Va promit!", spune Stoican.