FABULOS! La 41 de ani, N'Doye a semnat cu o noua echipa din Romania si va fi "vecin" cu CFR-ul lui Dan Petrescu! Unde va juca

Ousmane N'Doye (41 de ani) a semnat cu FC Victoria Cluj, echipa din liga a patra. El va fi "vecin" cu CFR-ul lui Petrescu.

Ousmane N'Doye s-a intors in Romania si va juca din nou fotbal. Ajuns la 41 de ani, el nu agata inca ghetele in cui! Potrivit Ziar de Cluj, N'Doye a semnat cu FC Victoria Cluj, formatie din liga a patra.

N'Doye, care a mai jucat la Vaslui, Dinamo, Astra, Targu Mures si Cetate Deva, va fi antrenat de Marius Suller.

"Ousmane este in primul rand un prieten si asta a contat mult in momentul propunerii. Ma cunoaste, il cunosc, stiu ca sunt un antrenor exigent, dar si eu stiu ca el este un fotbalist serios care da totul. Avem nevoie de implicare in acest proiect, avem nevoie de sacrificiu.

Astazi am avut un meci de verificare cu Apahida, am castigat cu 2-1, insa scorul este irelevant (...)", a spus Marius Suller, potrivit Ziar de Cluj.

N'Doye trebuie sa obtina un nou permis de munca pentru Romania, el fiind cetatean senegalez.