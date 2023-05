FCSB a ratat titlul pentru al optulea an consecutiv. Roș-albaștrii au fost învinși de Farul Constanța, scor 2-3, la capătul unui meci în care au condus cu 2-0 încă in minutul 17, prin golurile lui Adrian Șut (24 ani) și Andrea Compagno (27 ani).

Însă, gruparea pregătită de Gică Hagi (58 ani) a avut puterea să revină spectaculos, iar reușitele lui Santos (24 ani), Tudor Băluță (24 ani) și Louis Munteanu (20 ani) i-au făcut matematic pe dobrogeni noii campioni ai României.

Explicațiile lui Florinel Coman despre gestul din minutul 84



Înaintea golului care a făcut-o campioană pe Farul Constanța, Florinel Coman a fost protagonistul unui gest controversat, după ce ar fi ieșit pe marginea terenului și ar fi refuzat să mai joace.

În cadrul conferinței de presă susținută înaintea confruntării cu Rapid, din ultima etapă de play-off, mijlocașul vicecampioanei României a explicat ce s-a întâmplat pe gazon, la Ovidiu.

"Oamenii care au fost la stadion ar fi putut să vadă și să comenteze. Am avut o acțiune în minutul 83-84, în care am sprintat, am făcut un efort maximal, am șutat la poartă și atunci am avut crampe pe ambele gambe. Am mai stat un minut, două să-mi revin, dar tot am simțit pe piciorul stâng acea contracție și am zis că mai bine era să fie, decât să pățesc ca în anii trecuți", a declarat Florinel Coman.