Explicațiile lui Dragoș Grigore i-au înfuriat pe analiști: "Te rog, nu veni să ne spui asta!" / "Vânătorul se transformă în vânat"

Dragoș Grigore a pus lipsa de agresivitate a echipei sale pe seama faptului că "Rapid ar fi vânată", având în vedere ceea ce s-a întâmplat în precedentele două meciuri, cu FCSB (1-0) și CFR Cluj (3-1).

Deși în spațiul public au fost criticate mai multe intervenții dure ale rapidiștilor în aceste două meciuri, niciun jucător din echipa lui Adrian Mutu nu a fost eliminat, iar analiștii TV consideră că Dragoș Grigore a folosit doar o scuză neinspirată.

Reacțiile analiștilor după scuza găsită de Dragoș Grigore

Mihai Stoica, Orange Sport: "A încercat să explice. El a fost vânat, deci vânătorul se transformă în vânat. Deci el îl calcă intenționat pe Compagno, toată lumea spunea că este eliminat, iar acum explică de ce nu a mai avut agresivitate, pentru că a fost vânat. N-am înțeles nimic"

Basarab Panduru, Orange Sport: "Nu, ei au vânat, Onea și cu el, la meciul cu FCSB. Ei au vânat glezne, tibii, tendoane. Asta e o scuză"

Viorel Moldovan, Prima Sport: "Aoleo, Dragoș Grigore, te rog, Dragoș, nu veni să ne spui lucrurile astea. Mai bine se oprea la acel răspuns: 'Nu știu ce s-a întâmplat în această seară'. Nu scoate în evidență niște lucruri care nu își au rostul în această seară. Greșeală"

Florin Răducioiu, Prima Sport: "Vânați? E un pretext ăsta, evident. Nu este un motiv pentru care au fost vânați astăzi. Într-adevăr, sunt foarte agresivi pe Giulești, pentru că sunt acești suporteri minunați care și acum îi încurajează. Nu cred în asemenea afirmație a lui. Echipa a fost total descărcată din punct de vedere emoțional și al atitudinii"

Ce a spus Dragoș Grigore după Farul - Rapid 7-2

"Suntem triști. Sincer să fiu, nu știu ce s-a întâmplat. Am luat gol foarte repede, practic am început meciul de la 0-1. Am avut acele ocazii, n-am reușit, a urmat 0-2, 0-3 și parcă ni s-a turnat plumb în picioare. O seară neagră, o seară tristă. Nu e o tragedie, tragediile sunt altele.

Nu ne rămâne decât să mergem mai departe, să învățăm din astfel de eșecuri. Fac parte din viața nastră. Este vina noastră, a jucătorilor. Mai multe nu cred că sunt de spus. Sunt meciuri pe care le poți pierde și poate că nu deranjează așa tare, însă atunci când nu ai atitudine doare. Nu știu să spun ce s-a întâmplat la întrebare ce s-a întâmplat în această seară.

E adevărat, veneam după două meciuri câștigate contra FCSB și campioanei României. Foarte multe discuții, foarte multe presiuni puse pe arbitraj, pe tot felul de chestii care să ne ia din merite. Eu cred că am câștigat meciurile pe teren, nu am încercat să punem în pericol viața nimănui.

În seara asta a fost cu totul și cu totul altceva. Probabil că și subconștientul nostru ne-a făcut să nu mai fim agresivi la minge, pentru că suntem vânați clar. E normal să ne afecteze. După fiecare meci, se spune că ăla merita roșu. În fine, nu are rost să mai căutăm scăuze. Ne cerem scuze fanilor. Indiferent de numele jucătorilor dacă nu formezi un grup e foarte greu.

Sunt puțini jucători care câștigă partide singuri. Sigur că și eu am ce să-mi reproșez după seara asta. Nu-mi aduc o înfrângere cu 7-2 într-un meci oficial, cred că e cel mai drastic eșec din cariera mea", a spus Dragoș Grigore.