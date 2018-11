"Explicatii stupefiante! Rednic e vinovat pentru eliminarea din Cupa!" Cum arata, de fapt, DEZASTRUL de la Dinamo

Dinamo are sanse mici la play-off, chiar daca Rednic promite ca echipa se va lupta pentru cupele europene in 2019.

Asta crede Cristi Munteanu, fostul portar al 'cainilor'. Salvarea ar putea sa vina dupa derby-ul cu FCSB, din weekend, spune Munteanu. Vinovatii pentru situatia actuala: Negoita si presedintele David.

"Dinamo e in cautari, din pacate s-a terminat o jumatate de campionat. N-am crezut ca Dinamo o sa ajunga asa jos. Nu s-a gandit nimeni! Greseala s-a facut de catre conducere. A fost un management foarte slab. Declinul lui Dinamo a inceput de la plecarea lui Contra si a lui Mutu. Au luat decizii gresite pentru ca nu s-au priceput. Negoita si David nu sunt oameni care sa cunoasca fenomenul. Nu poti sa faci o ferma de porci si sa fii si patronul fermei, si medicul veterinar.

Deciziile gresite au dus la ce se intampla acum. Bratu trebuia tinut, dupa parerea mea. Clubul a aratat slabiciune. A venit Claudiu, dat si el afara dupa 13 antrenamente. Explicatie stupefianta: am prins momentul cu Rednic liber. Total neprofesionist. Nepricepere! Clubul se descalifica facand asa ceva. Imaginea ta, marketingul tau... sunt terminate! Rednic a stiut unde vine. El e un antrenor bun, poate trezi Dinamo, poate ridica echipa. Mai mult de 10% sanse la play-off nu are Dinamo.



Rednic vine, stie ca nu are voie sa faca transferuri, dar da in jucatori. Antrenorul e facut mare sau mic de jucatori. Nu are voie, ca antrenor, sa permita o eliminare in fata unei echipe de liga a 3-a. Aici nu mai e problema de jucatori! Pentru Dinamo, orice punct este important. Daca vor juca bine si vor castiga meciul, ceea ce cred eu ca e foarte posibil, se poate schimba situatia. Dinamo are lot de play-off. O alta greseala facuta de Rednic: a renuntat prea usor la Gicu Grozav. Era un jucator care ajuta Dinamo. Au dat si altii scarita. E nevoie de jucatori cu personalitate. De Grozav era nevoie. El cu Nistor puteau fi decisivi acolo, aveau si experienta, si calitate, tot ce vrei", a spus Munteanu pentru www.sport.ro.

Gabriel Chirea