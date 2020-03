E GATA SA VINA la FCSB! Prima SUPER LOVITURA pentru noul sezon?! Unul dintre idolii fanilor e gata sa revina daca il vrea Becali

FCSB isi face echipa pentru viitorul sezon.

Balgradean devine liber de contract in vara, iar Nita e dorit la FCSB. Fostul portar al ros-albastrilor e singurul roman ramas la Sparta Praga, cu care mai are contract pana in 2021, insa in ultima vreme nu a mai jucat si vrea sa revina in tara.

FCSB l-a cedat pe goalkeeper in Cehia in 2018, pentru 1.3 milioane de euro, iar acum il poate repatria pe o suma de zece ori mai mica.

Florin Nita are 3 titluri cu FCSB in cei 5 ani petrecuti la echipa patronata de Gigi Becali.

