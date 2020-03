EXCLUSIV www.sport.ro: Adio treningul norocos pe care nu-l mai speli UN AN daca nu te bate nimeni? :)) Schimbare in Liga 1! Ce plan are Federatia

Superstitiile antrenorilor din Romania ar putea deveni istorie. Macar o parte din ele... :)

FRF a trimis o nota catre LPF, dar si spre cluburi in care cere atentie la tinuta antrenorilor! Echipele vor trebui sa anunte observatorii partidelor la sedinta tehnica in ce fel urmeaza sa se imbrace oamenii de pe banca pentru a evita ca acestia sa aiba aceleasi culori cu una dintre echipe. In ultimii ani, au existat numeroase cazuri in care antrenorii au trebuit sa ia veste de incalzire peste haine pentru a nu exista confuzie cromatica intre ei si jucatori.

"Imaginea fotbalului romanesc se reflecta si prin antrenorii care activeaza in Liga 1. In aceste conditii, va rugam respectuos sa luati masurile necesare astfel incat antrenorul principal sa aiba o tinuta care sa reflecte decenta, seriozitate si respect", scrie in nota trimisa de FRF catre liga si cluburi, conform surselor www.sport.ro.