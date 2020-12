EXCLUSIV | "Va fi ciudat sa nu ajungem in playoff sezonul asta!" Fabbrini isi pune toate sperantele in suporteri! "Sunt singurii care ne pot salva"

Diego Fabbrini a vorbit despre cum a fost anul 2020 pentru Dinamo.

Fotbalistul in varsta de 30 de ani a declarat ca anul acesta a fost greu, asemanandu-l cu pandemia de coronavirus care a pus stapanire pe tot globul.

Italianul a spus ca isi doreste ca echipa sa poata ajunge in playoff-ul Ligii 1 in acest sezon, mentionand ca problema financiara a clubului nu poate fi rezolvata decat de suporteri.

"Speram sa terminam anul asta, iar anul viitor sa fie mai bun. Din punct de vedere profesional a fost ca pandemia. Am avut foarte multe probleme pe timpul acestui an, iar acum avem probleme in special financiare. Sper ca incheiem anul asta si sper sa primim vestile bune in noul an.

Cred ca in acest moment numai fanii pot rezolva aceasta problema. Nu suntem singurul club care este in urma cu banii, dar problema noastra este diferita.

Eu am contract cu Dinamo pe inca 2 ani. Trebuie sa respect contractul si Dinamo trebuie sa faca acelasi lucru. Poate se intampla maine si intra banii pentru toata lumea, eu voi fi primul care se va bucura. Poate intr-un an vom reveni la normal. Sper sa se intample asa.

Anul asta, daca nu mergem in playoff, va fi ciudat. Am avut probleme in prima parte a campionatului, dar acum este mai bine si daca continuam asa putem ajunge in playoff", a declarat Fabbrini, in exclusivitate pentru www.sport.ro.