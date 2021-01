"Avem toate conditiile!" Reactia lui Radunovic dupa debutul cu pasa de gol in tricoul FCSB-ului! Ce a spus fostul fundas al Astrei

FCSB s-a impus cu 3-0 in meciul de pe teren propriu cu Astra Giurgiu.

Ros-albastrii au inceput anul cu dreptul, consolidandu-si pozitia de lider in campionat, la 3 puncte distanta de campioana en-titre, CFR Cluj.

Meciul cu Astra a reprezentat si debutul lui Radunovic in tricoul FCSB-ului. Fundasul adus in iarna in schimbul a 400 000 de euro a fost integralist in meciul cu fosta echipa, iar in minutul 77, i-a centrat decisiv lui Man, care a deschis scorul.

Radunovic a vorbit la finalul partidei si s-a declarat multumit de jocul echipei si incantat de modul in care a fost primit.

"Foarte important ca am castigat meciul asta, primul meci impotriva Astrei, sunt profesionist, vreau sa fac o treaba cat mai buna.

Sunt profesionisti, doresc ca Astra sa isi indeplineasca obiectivele, eu sunt jucatorul Stelei, vreau sa obtin rezultate aici. Vreau ca echipa sa joace bine.

Organizarea foarte buna, avem toate conditiile pe care le dorim, trebuie sa avem placere de joc. Sunt surprins si eu, m-au primit foarte bine, ma simt foarte bine de doua saptamani", a spus Radunovic la finalul meciului.