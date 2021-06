EXCLUSIV | Narcis Raducan i-a dat preplica lui Gikiewicz: "Doar o parte din ce zice el e adevarat!" Noi detalii despre scandalul momentului

Narcis Raducan a vorbit despre "cazul Gikiewicz".

Lukasz Gikiewicz a castigat procesul de la TAS impotriva celor de la FCSB, dupa ce a dovedit ca formatia condusa de Gigi Becali l-a supus unor practici de intimidare si presiuni psihologice. Fotbalistul ar urma sa primeasca de la FCSB suma de 103.000 de euro, desi a evoluat in doar patru partide.

Narcis Raducan, directorul sportiv al lui FCSB din aceea perioada, a comentat pe larg cazul si sustine ca doar o parte din ce spune polonezul este adevarat.

"Adevarul este altul. Am comunicat tot timpul cu Gikiewicz. Eram singurul din conducerea administrativa prezent la antrenament si in conditiile astea va dati seama ca eu am tot discutat cu el. Mi-am amintit ca fara indoiala el din pacate sa convinga in primul rand patron clubului si in al doilea rand suporterii ca are valoare pentru FCSB, e adevarat ca nu a primit multe sanse.

Un tip cu calitati, bineinteles, dar e adevarat ca schimbat multe echipe si aici e un semn de intrebare. Bine semnul de intrebare trebuia sa fie pus inainte sa fie adus ca fiind la 20 de echipe ceva nu functioneaza. Dar dincolo de asta nu am avut probleme cu el. Adica ne-am purtat civilizat cu el, nu e primul caz de acest gen, iar din povestile lui doar o parte au radacini reale.

El nu avea contract sa stea la stadion, dimpotriva clubul i-a pus la dispozitie camera de la stadion, iar cand a fost un turneu de copii aveau nevoie de mai multe camere. S-a tot vorbit despre un grup de WhatsApp. E un grup neoficial, nu? Nu scrie in contract ca trebuie sa fie intr-un grup in toate grupurile de prieteni sau neprieteni.

A, ca el a fost marginalizat si in conditiile in care nu mai juca si nu a mai fost in prim plan, asta e adevarat ca nu pot sa neg. Dar nicidecum nu a fost o victima asa, va asigur ca nu se intampla asa ceva la FCSB. Adica chiar a fost tratat ok. A facut antrenamente cu antrenorii nostri specializati cu licenta PRO.

Mai mult decat atat, clubul a si filmat antrenamente pentru ca anticipau un litigiu cu el si erau avizati si de antecedentele lui si din ce stiu eu s-au luat toate precautiile pentru a nu face o victima din acest caz. Nu stiu cine a facut apararea, cine s-a ocupat de partea juridica. Am vazut deznodamantul asta e situatia. Dar nu am avut niciun conflict cu el, eu respect fotbalisti", spus Narcis Raducan, la PRO X.