Un fost antrenor al FCSB, dezvaluiri incredibile din perioada petrecuta alaturi de Becali: "Gigi imi cerea sa nu joace, dar eu il bagam, ca dadea goluri"

Sorin Cartu a dezvaluit cum a decurs relatia sa cu Gigi Becali, in perioada in care a pregatit-o pe FCSB.

Actualul presedinte de la CSU Craiova a pregatit-o pe FCSB in 2011.

Cartu a dezvaluit ca Becali ii cerea insistent sa nu-l mai foloseasca pe Nicolae Dica in atac, deoarece era nemultumit de evolutiile acestuia. In ciuda insistentelor lui Becali, Cartu a continuat sa mizeze pe Dica in ofensiva "ros-albastrilor".

"Eu m-am inteles bine cu Gigi si nu era Gigi de-acum. Mai discutam, aveam discutii, dar nu-mi zicea sa-l schimbe p-ala. Eu am avut o relatie buna cu Gigi inainte sa vin antrenor, poate si d-asta respectul asta pentru mine. Mai avea el cand vorbeam asa inainte de meciuri, ca orice patron.

El nu-l voia pe Dica pentru ca voia sa scape de el din vara, dar Dica dadea cele mai multe goluri la noi. Aici era divergenta mea cu el ca de ce il bag pe Dica. Eu la Steaua am venit pentru ca pe el il refuzase Oli. Am avut 500.000 de euro doar daca luam campionatul.

Eram la 12-13 puncte de Otelul si-am ajuns la sase puncte. Am pierdut in minutul 90 cu Astra si de acolo s-a rupt. Pana atunci erau neinvinsi… Eu la Steaua n-am primit mai mult de un gol, iar daca l-am luat a fost imparabil si Tatarusanu n-a mai avut ce sa faca, ori un gol stupid", a declarat Sorin Cartu la GSP.

Nicolae Dica a jucat pentru FCSB din iulie 2004 pana in iulie 2008, cand a semnat cu clubul italian, Catania. 2.5 milioane de euro a incasa Becali in schimbul fotbalistului.