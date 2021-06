EXCLUSIV | "Este inchis acest transfer!" Dumiter, nicio sansa sa mai ajung la FCSB: "S-a speriat!"

Dumiter a fost la un pas de FCSB, insa a respins in ultimul moment oferta venita de la Becali.

Cel care l-a facut pe atacant sa se razgandeasca a fost impresatul Catalin Salmasan, care ar fi fost nemultumit de modul in care au decurs tratativele.

"Este inchis acest transfer! Nu se mai face.

Haideti sa va spun cum s-a intamplat. M-a sunat pe mine Vulturar, ca e o oportunitate pentru Dumiter si i-am spus sa se inteleaga cu jucatorul si dupa sa vina sa vorbeasca cu mine.

S-au inteles, ne-am inteles si noi cu FCSB si dupa aceea ne-a sunat seara, ca el nu vrea sa mearga, ca ar vrea sa continue alaturi de noi.

Ca fotbalist tu trebuie sa fii stapanul tau, tu trebuie sa decizi viitorl tau. Nu impresarul, nu altcineva.

S-a speriat, dar eu cred ca ar fi reusit sa se impuna la FCSB, pentru ca are un caracter puternic", a spus Atilla Hadnagy la Pro X, in cadrul emisiunii Ora exacta in sport.

350 de mii de euro si 20% ditnr-un viitor transfer ar fi urmat sa le plateasca Becali celor de la Sepsi daca jucatorul ajungea la FCSB.

