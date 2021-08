EXCLUSIV | "Un fleac!" Gigi Becali a vorbit despre umilința cu CFR Cluj și distanța față de lider

FCSB a pierdut duminică seara, la Cluj, scor 1-4 cu CFR, într-o partidă din etapa a 7-a a Ligii 1.

Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, consideră că diferența de puncte față de liderul CFR Cluj, formația aflată la a șaptea victorie din tot atâtea meciuri, e facil de surmontat.

Intrat în direct luni dimineața la Pro X, Becali susține că are răbdare până când echipa sa se va exprima la un nivel compatibil cu aspirațiile sale.

„L-am pus pe Edi, am încredere în el, merg pe mâna lui. Ce s-a întâmplat aseară a fost ghinionul cu apa, noi nu suntem echipă să jucăm pe baltă. În al doilea rând, accidentările lui Coman și Șut și gafele lui Octavian Popescu și Vlad.

Merg pe mâna lui Edi, este un fleac diferența de 12 puncte, sunt 6 puncte la ora asta pe care le putem diminua sau să trecem peste ei chiar la sfarsitul sezonului regulat.

Nu am nicio problemă, am răbdare, stiu ce lucrează Edi. El e puțin descurajat, îi transmit prin voi să nu deznădăjduiască, va fi bine. Nu mai vreau să vorbesc! Acum am vorbit pentru a fi ferm.



Merg pe mâna lui Edi că va face treabă', a declarat Gigi Becali, luni dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.

