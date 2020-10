EXCLUSIV: Discutii de ultima ora despre regula U21! Ce se intampla dupa ce pustii din Liga 1 au fost UMILITI de antrenori

Regula U21 prevede in acest moment ca echipele din Liga 1 sa inceapa jocurile cu doi fotbalisti buni pentru 'Tineret' in primul 11.

Mai multi calca, insa, in picioare 'spiritul' regulii si renunta la unul dintre jucatori inca din primele minute ale partidelor. 'Legea' aplicata de Federatie prevede ca pe toata durata celor 90 de minute ale unui joc sa fie in teren un singur U21.

'Campion' la umilit pusti e Ionut Badea, care de la startul sezonului in Liga 1 a renuntat in fiecare meci la unul dintre fotbalistii U21. Cel mai tarziu a facut-o in minutul 2, in 3 randuri, in alte doua schimband inca din primele secunde ale partidelor!

FRF a reactionat in urma deficientelor de aplicare pe care le-a sesizat. Conform surselor www.sport.ro, in iarna vor fi analizate efectele produse de regula U21. In functie de concluzii, o schimbare in regulament va putea fi facuta de la startul campionatului 2021-2022.

Regula U21, in forma ei actuala, se aplica de la startul editiei precedente a Ligii 1. Articolul nu poate fi abandonat in timpul competitiei, astfel ca orice decizie luata isi va porni efectele din campionatul urmator. Cei mai mari contestatari ai regulii U21 sunt Gigi Becali si Dan Petrescu, primul mergand chiar in instanta impotriva FRF pentru a incerca scoaterea articolului, insa fara sa aiba succes.