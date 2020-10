Burleanu era gata sa trimita ajutoare pentru Becali! "Ma asteptam sa-i ajute mai multe cluburi din Liga 1!"

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a vorbit despre situatia prin care au trecut cei de la FCSB in ultima vreme.

Razvan Burleanu a declarat ca spera ca toate cluburile din Liga 1 sa fi invatat ceva din ceea ce s-a intamplat la echipa lui Gigi Becali. Acesta a punctat faptul ca focarul de Covid-19 din randul "ros-albastrilor" afecteaza si echipa nationala.

"Putem pierde jucatori si am si pierdut ca urmare a ceea ce s-a intamplat la FCSB. Vedem jucatori care erau in circuitul echipei nationale atat la seniori, cat si la tineret. Nu doar cluburile pierd, ci si echipele nationale, si jucatorii pentru ca eram in plina perioada de transferuri.

Nu mi s-a parut normal ca au ajuns in aceasta situatie dramatica. Au fost multe brese de securitate... Nu am o explicatie pentru ce s-a intamplat la FCSB. Oficialii clubului ar trebui intrebati.

Ceea ce am discutat cu domnul Argaseala este ca vor incerca sa invete din aceasta lectie astfel incat sa nu se mai repete ce s-a intamplat. In acelasi timp cred ca toate celelalte cluburi au vazut ce s-a intamplat la FCSB si pot sa traga invataminte de aici.

Cred ca FCSB, daca ar fi avut 11 jucatori apti pentru 90 de minute, ar fi castigat meciul si implicit ar fi mers mai departe, iar Romania ar fi acumulat mai multe puncte.

Personal, m-as fi asteptat la o solidaritate mai mare a echipelor din Liga 1 pentru a sustine FCSB in Europa. O sa vedem un model similar in Kosovo, unde mai multe echipe si-au dat sprijinul pentru echipa din UEL. Abordarea de sprijin, de solidaritate, ar trebui sa fie ca la un alt nivel inainte de criza", a spus presedintele FRF.