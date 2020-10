Gigi Becali, atacat de un patron din Liga 1! "Nu e deloc in regula! Se distreaza in fotbal, dar nu e atent la un lucru!"

Gigi Becali a fost contestat de patronul unui club din Liga 1, care considera ca nu este normal ce se intampla in acest la FCSB.

Gigi Becali este omul care se ocupa cu alcatuirea echipei la FCSB si este cel care comanda schimbarile in timpul partidelor.

Acest lucru a fost recunoscut chiar de Mihai Stoica, dupa ce acesta a fost sunat la partida cu Poli Iasi din Liga 1 pentru a-i fi sugerate patru modificari.

"Eu cred ca s-a speriat pentru ca avea jucatorii aceia tineri. Era putin debusolat si cred ca i-a fost frica de un cutremur mare. Oricum a fost un cutremur mare.

A crezut ca introducandu-i pe jucatorii cu experienta ar putea sa echilibreze jocul si sa castige.

Daca el face schimbarile si pare ca e o chestiune adevarata, ma abtin sa mai fac orice comentariu. Nu e deloc in regula asa ceva.

Cred ca dumnealui se distreaza in fotbal. Pune foarte multa pasiune, dar nu e foarte atent la rezultatul final. Exista fara indoiala o lipsa de respect fata de echipa pe care o pui sa conduca clubul. Fiecare isi are rostul lui acolo, nu putem fi buni la toate. Daca credem asta inseamna ca ne-a lovit paranoia. In fotbal e greu sa fii antrenor, nu doar ce vezi in timpul unui meci de fotbal sau in doua faze. Trebuie sa stai cu jucatorii, sa stii cum se simt mai in siguranta. Sunt atatea lucruri pe care un antrenor le vede, un antrenor are scoala, experienta. Nu poate fi inlocuit.

Eu cred mult intr-un antrenor si niciodata nu o sa am curajul sa ma gandesc la asa ceva. Pot sugera inaintea unui meci, dar asta se intampla la nu stiu cata vreme. Dar sa fac schimbari in timpul jocului, sa calci in picioare demnitatea antrenorului nu are treaba cu fotbalul.", a spus Valeriu Iftime la PRO X.