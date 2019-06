Transfer BOMBA pregatit de Klopp! Liverpool da 80 de milioane de euro pentru un jucator care a avut un sezon fantastic

FC Liverpool este aproape de primul transfer al verii! L'Equipe anunta ca echipa lui Jurgen Klopp va ajunge la un acord cu cei de la Lille pentru transfer lui Nicolas Pepe! Inter Milano a oferit si ea 70 de milioane de euro pentru mijlocasul ofensiv de 24 de ani, insa Lille doreste 80 de milioane iar Liverpool este gata sa plateasca aceasta suma!

Jurgen Klopp doreste intariri dupa castigarea UEFA Champions League pentru o noua lupta cu Manchester City in Premier League in sezonul viitor. Liverpool va lupta pentru numai putin de 7 trofee in stagiunea viitoare: pe langa Cupa Angliei, Cupa Ligii, Premier League si UEFA Champions League, Liverpool va juca si Supercupa Angliei si Supercupa Europei, dar si Campionatul Mondial al Cluburilor.

Pepe a marcat 22 de goluri si 11 assist-uri in stagiunea precedenta, ajutand-o pe Lille sa termine pe locul 2 in Ligue 1.

